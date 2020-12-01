6名葡萄牙年輕人控33國未減緩氣候變遷 歐洲人權法院處理

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法國史特拉斯堡30日電） 6名葡萄牙兒童和年輕人對33個國家提起訴訟，指稱這些國家未履行減緩氣候變遷的義務，危害他們未來的福祉。歐洲人權法院今天表示，將優先處理此案。

這是歐洲人權法院（European Court of Human Rights）首度處理這類案子；理論上，歐洲理事會（Council of Europe）所有成員國都必須遵守歐洲人權法院的裁定。

年齡介於8歲到21歲的6名葡萄牙人在英國非政府組織「全球法律行動網」（Global Legal Action Network）支持下，提出訴訟。

他們特別提到，葡萄牙近年飽受猛烈野火侵襲，部分要歸咎於各國政府沒能遵守2015年巴黎氣候協定對抗全球暖化的承諾。

位於法國史特拉斯堡的歐洲人權法院出具書面要求，要被告國家提供資訊。歐洲人權法院提到，「此案涉及33國的溫室氣體排放」，包括法國、德國及俄羅斯。

其中3名原告還說，政府疏於行動，導致旱災愈來愈嚴重，他們的家族農場也愈來愈難取得足夠井水水源。

全球法律行動網在聲明中表示：「向歐洲人權法院提出的訴訟案中，只有極少數走到這一步。這是很大的進展！」

這個組織還指出：「科學顯示得很清楚，歐洲各國政府做得仍然不夠。」

此案特殊之處還在於同時有數國政府被告，而歐洲人權法院通常只審理與單一國家有關的案件。

© 2020 AFP