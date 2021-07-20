6局8K無失分 大谷翔平好投無關勝敗

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（法新社奧克蘭19日電） MLB天使今天在「二刀流」好手大谷翔平先發6局賞給對手8次三振無失分的帶領下，與運動家0比0僵持，在大谷翔平退場後，天使後援投手遭運動家兩轟狙擊，終場1比4輸球。

美國職棒大聯盟MLB奧克蘭運動家今天主場迎戰洛杉磯天使，天使此役派出大谷翔平擔任先發投手，且打擊先發第2棒。

大谷翔平明星賽前就轟出33支全壘打，在MLB排名第一，並獲選參加明星賽的全壘打大賽。

隨着在全壘打大賽首輪出局，大谷翔平明星賽後也未能立即找回先前火燙的打擊手感，直到18日才再次開轟，揮出個人本季第34號全壘打。

大谷翔平今天先發投6局，送出8次三振，僅1個保送，被擊出3支零星安打，沒有丟掉任何分數，防禦率降到3.21，他退場時兩隊0比0僵持，因此這場比賽勝敗與他無關。

打擊上，大谷翔平今天4打數1安打，被三振1次，目前打擊率是2成77。

今天這場比賽，兩隊前6局以0比0戰成平手，7下大谷翔平未再續投，接替他投球的西謝克（Steve Cishek ）上場就連投兩個保送，接着一記77.7英里的滑球被勞瑞安諾（Ramon Laureano）逮中，一棒擊成左外野方向3分炮，讓天使0比3落後，他也被打退場。

運動家8下的首名打者歐爾森（Matt Olson），在球數1好2壞下，將一記72.9英里的變速球轟出右外野全壘打牆，讓運動家4比0擴大領先。

天使9上臨去秋波，靠馬許（Brandon Marsh）的二壘安打要回1分，終場以3分之差落敗。

© 2021 AFP