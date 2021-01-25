6度奪冠四分衛布雷迪 率海盜勝包裝工闖進超級

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（法新社威斯康辛州綠灣24日電） 生涯曾6度率愛國者拿下超級盃冠軍的明星四分衛布雷迪，今天改帶海盜31比26擊敗包裝工，搶下超級盃門票。

過去長期是職業美式足球聯盟 NFL新英格蘭愛國者（New England Patriots）看板人物的布雷迪（Tom Brady），曾6度率愛國者拿下超級盃（Super Bowl）冠軍，本季轉戰坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）就率隊在國家聯盟（NFC）冠軍賽擊敗頭號種子綠灣包裝工（Green Bay Packers），前進超級盃，這也是43歲的他第10次參加超級盃。

布雷迪此役傳出280碼，3次傳球達陣，率領海盜摘下隊史紀錄的客場8連勝，一路衝進超級盃，這是他們2002年球季奪得超級盃冠軍後，再一次拿下超級盃門票。

海盜在今天的國聯冠軍賽雖然一路領先，但最後能夠贏球，多少也拜包裝工總教練拉弗萊（Matt LaFleur ）一次令人摸不着頭緒的決定所賜。拉弗萊，在到包裝工掌兵符前，曾先後於已去掉「紅人」（Redskins）隊名的華盛頓（Washington）、亞特蘭大獵鷹（Atlanta Falcons）擔任四分衛教練，曾助獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）在2016年球季奪得年度MVP大獎，之後也陸續在洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）、田納西泰坦（Tennessee Titans）擔任進攻教練，是近年有名的進攻奇才。

但在今天比賽尾聲，包裝工23比31落後8分的情況下，拉弗萊卻未讓球隊搶攻，試圖以達陣（touchdown）加上兩分轉換（2-point conversion）來扳平戰局，反而是選擇射門（field goal）僅拿3分，這讓包裝工在比賽剩下2分多鐘時落後5分，且球權還掌握在海盜手上，這成了海盜最終以5分差距贏球的關鍵之一。

海盜闖進超級盃，接下來將面對水牛城比爾（Buffalo Bills ）與堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs ）在美國聯盟（AFC）冠軍賽對決後勝出的一方。超級盃預定2月7日在坦帕灣登場，海盜成為NFL史上第一支在自家主場角逐超級盃令譽的球隊。

今天輸球的包裝工，最近7個球季有4度晉級國聯冠軍賽，但全都飲恨出局，無緣前進超級盃，上次他們能闖進超級盃，已是他們在2010年球季奪下超級盃冠軍的那一個球季了。

本季NFL能參加季後賽的球隊，由12隊增加到14隊，國聯、美聯各有7隊得以參賽。國聯、美聯的第一種子分別是包裝工、酋長，兩隊能在季後賽首輪的外卡戰休兵。

歷經季後賽第2輪的分區賽比拚，今天的聯盟冠軍賽，國聯由海盜客場挑戰包裝工，美聯則由比爾對上主場的酋長，比賽勝出的球隊，將可前進今年的超級盃。

© 2021 AFP