6月熱浪來襲 歐洲熱昏頭

（法新社巴黎19日電） 西班牙、法國及其他西歐與中歐國家周末經歷一波極端6月熱浪，縱使周末過後氣溫開始下降，各地的野火仍在延燒。

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氣溫飆升與科學家的預測一致，即由於全球暖化，現在熱浪會比往常更早來臨。

在西班牙北部，警消今天忙於應付好幾場森林火警，火勢最嚴重者是在西北部的庫萊布拉（Sierra de Culebra）山脈，當地政府表示野火已吞噬2.5萬公頃土地，早先約有20個村的居民被迫撤離，但今天上午已可陸續返家。

上周西班牙部分地區持續記錄到高達攝氏40度的高溫，所幸今天大多已降溫。首都馬德里今天29度，庫萊布拉山脈座落的薩摩拉（Zamora）省25度。

德國也出現森林野火，布蘭登堡（Brandenburg）東部測得攝氏38度，圖林根（Thuringia）、薩克森（Saxony）等地區及東部城鎮科特布斯（Cottbus） 測得攝氏38.7度的國內6月氣溫新高。

柏林市郊一處野火迫使700人撤離，大火威脅到特略恩布里岑（Treuenbrietzen）鎮3/4的地區。

奧地利西部的伏拉柏格（Vorarlberg）地區，位處瑞士邊界的費爾德基希（Feldkirch）記錄到36.5度高溫；德國ZAMG氣象研究所表示，今年6月超過攝氏30度的天數已是正常情況的兩倍。

瑞士也感受到這波熱浪威力，日內瓦氣溫達35度，紐沙泰爾（Neuchatel）出現34度打破當地6月紀錄。

© 2022 AFP