6600萬年前恐龍蛋化石出土 胚胎捲曲孵化過程如鳥類

（法新社華盛頓21日電） 科學家今天宣布發現一個至少有6600萬年曆史、保存良好的恐龍胚胎，準備像小鳥般從蛋里孵化出來。

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這個恐龍蛋化石是在中國南部江西省贛州市發現，胚胎是雙足、羽覆的恐龍偷蛋龍，研究人員為它取了個「英良貝貝」（Baby Yingliang）的昵稱。

英國伯明罕大學（University of Birmingham）研究人員馬慧芯（Fion Waisum Ma）告訴法新社：「這是史上發現保存最好的恐龍胚胎之一。」

馬慧芯與同事發現英良貝貝把頭部塞在身體底下，雙腳擺在兩旁，背部捲曲，這種姿勢先前沒在恐龍身上見過，但與現代鳥類的姿勢很像。

鳥類里這種蜷縮行為是由中樞神經系統控制。小鳥準備孵化時，會將頭塞在右翼底下，以便用鳥喙破殼時能穩定頭部。無法將頭部塞在翅膀底下的胚胎，孵化不成而死的機率較高。

馬慧芯說：「這顯示現代鳥類這種行為，最初是從恐龍祖先演化而來。」

偷蛋龍科於白堊紀晚期生活在現今亞洲與北美。它們的嘴喙有各種形狀、飲食習慣也不同，體型差異很大，最小者像現代火雞，最大像是巨盜龍（Gigantoraptor），可長達8公尺。

這枚蛋化石長約17公分，從頭到腳長約27公分的英良貝貝靜卧其中。這枚化石現存於英良石材自然歷史博物館。

研究人員認為，這個胚胎約有7200萬到6600萬年曆史，可能是突然遇到土石流而保存在泥中，沒有被食腐動物吃掉。

如果英良貝貝長到成年期，身長可達2到3公尺。

研究團隊成員、英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）學者布魯薩特（Steve Brusatte）在聲明中說：「這顆蛋內的胚胎是我見過最美的化石之一。這隻尚未孵化的小恐龍長得就像捲曲蛋內的小鳥，顯示今日鳥類的許多特徵都是先從恐龍祖先身上演化而來。」

研究團隊希望能更詳細地研究英良貝貝，使用先進掃描技術描繪完整骨骼，包括頭骨，因為它身體仍有部分嵌於岩石。

© 2021 AFP