7年換6隊浪人投手 紅人麥利投出無安打比賽

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（法新社克里夫蘭7日電） MLB最近3天來的第2場、本季的第4場無安打比賽今天出爐，紅人近7年換6隊的浪人投手麥利今天先發完投9局，送出8次三振、1個保送，沒被擊出任何安打，紅人在他投出無安打比賽帶領下，3比0擊敗印地安人。

美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人今天以3分之差擊敗地主克里夫蘭印地安人，這場比賽的焦點都落在最終投出無安打比賽的麥利（Wade Miley）身上。

生涯邁入第11年的他，2011年在亞利桑納響尾蛇上到大聯盟，待了4年後，2015年起陸續轉戰波士頓紅襪、巴爾的摩金鶯、西雅圖水手、密爾瓦基釀酒人、休士頓太空人和紅人，7年內待了6支球隊，可說是名浪人選手。

這是紅人繼2013年的貝里（Homer Bailey）後，再度有投手投出無安打比賽，也是紅人隊史第17次出現無安打比賽。

34歲的麥利說：「這超不真實的。」

這場比賽因雨延後83分鐘開打，但麥利不受影響，整場比賽完全壓制印地安人打現，投出無安打比賽，而金鶯5日泯恩斯（John Means）才投出無安打比賽，率隊6比0擊敗水手。

包含此役，MLB今年球季已經出現4場無安打比賽，馬斯葛羅夫（Joe Musgrove）4月9日投出聖地牙哥教士隊史第一場無安打比賽，率隊3比0贏球；5天之後，芝加哥白襪隊左投手羅登（Carlos Rodon）也投出無安打比賽，率對8比0擊敗印地安人。

本季至今的4場無安打比賽，其中兩場的苦主都是印地安人，他們是史上單季兩度成為無安打比賽苦主的史上第16隊。

另外，響尾蛇的邦賈納（Madison Bumgarner）4月25日也對亞特蘭大勇士投出一場「迷你無安打比賽」，當天因為比賽只打7局，所以紀錄未被正式承認。

生涯8次對上印地安人，麥利僅獲1勝4敗的成績，且印地安人近況火燙，已拿下5連勝，近11戰獲得9勝，賽前在美國聯盟中區排名第1。

但麥利此役前5局都沒讓印地安人打者上壘，直到6下1出局後，羅沙里歐（Amed Rosario）打擊時，紅人二壘手桑澤爾（Nick Senzel）接球失誤，他急忙撿球傳往一壘時，球又提前落地使一壘手因此無法確實接補，讓羅沙里歐上壘，麥利完全比賽也因此落空。

© 2021 AFP