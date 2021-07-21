70屆環球小姐選拔12月登場 以色列首當主辦國

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（法新社耶路撒冷20日電） 以色列觀光部今天表示，以國將首度主辦環球小姐（Miss Universe）選拔賽，在紅海度假勝地埃拉特（Eilat）舉辦電視轉播的選美盛會。

觀光部長拉茲沃佐夫（Yoel Razvozov）透過影片發表聲明說：「我真心希望12月時，我們不只在以色列慶祝新的環球小姐誕生，最重要的是，希望全球疫情畫下句點。」

2020環球小姐選拔賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響而延期，墨西哥佳麗梅薩（Andrea Meza）今年5月在美國佛羅里達州舉行的決賽摘下後冠。

12月在以色列舉行的2021環球小姐選拔將是第70屆。來自全球約100國的佳麗預料將齊聚以色列，屆時節目將在全球轉播。

觀光部引述環球小姐組織（Miss Universe Organisation）主席許卡特（Paula M Shugart）所言說，「由於以色列擁有豐富的歷史、優美的地景及各式各樣的文化」，多年來一直在主辦國備選名單中。

環球小姐選美大賽過去曾因物化參賽者而備受外界批評，近年改變形象，更加註重女性賦權和行動主義。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP