74屆坎城影展 主要獎項得獎名單

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（法新社坎城17日電） 法國女導演茱莉亞迪古何諾執導的有關一名連環殺手的異想天開電影「鈦」（Titane），今天在第74屆坎城影展奪得最佳影片金棕櫚獎。

以下是本屆坎城影展主要獎項得獎名單：

★金棕櫚獎（Palme d'Or）: 法國女導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）執導的電影「鈦」（Titane），法國。

★ 評審團大獎（Grand Prix）: 伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）執導的「我不是英雄」（A Hero），伊朗；芬蘭導演尤侯郭斯曼寧（Juho Kuosmanen）執導的六號房間（Compartment No. 6）,芬蘭。

★最佳導演獎（Best director）：法國導演李歐卡霍（Leos Carax）執導「安妮特」（Annette），法國。

★最佳女演員獎（Best actress）:挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）主演挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導作品「世界上最糟糕的人」，挪威。

★最佳男演員獎（Best actor）: 美國男星卡賴伯蘭里瓊斯（Caleb Landry Jones）主演澳洲導演賈斯丁柯賽爾（Justin Kurzel）執導電影「內特拉姆」（Nitram），美國。

★最佳劇本（Best screenplay）: 濱口龍介（Ryusuke Hamaguchi）和大江崇允（Takamusa Oe），得獎作品是濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car），日本。

★評審團獎（Jury prize）: 以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導的「阿赫德的膝蓋」（Ahed's Knee），以色列；泰國導演阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）執導作品「記憶」（Memoria），泰國。

© 2021 AFP