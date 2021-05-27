76人季後賽首輪連勝巫師 球迷丟爆米花衛少氣炸

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（法新社費城26日電） 美國職籃NBA費城76人球星西蒙斯（Ben Simmons）今天攻下22分9籃板8助攻，恩比德（Joel Embiid）搶下22分7籃板，助76人終場120比95擊敗華盛頓巫師，季後賽首輪拿下2連勝。

兩隊今天第4節比賽開打不到2分鐘，巫師「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）似乎傷到右腳踝，在人員協助下回到更衣室。衛斯布魯克走到場邊走道時，有球迷朝他丟爆米花。衛斯布魯克氣得杠上球迷。

哈里斯（Tobias Harris）為東區頭號種子76人貢獻19分、9籃板。柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）挹注13分，同樣板凳出發的塞波爾（Matisse Thybulle）有5阻攻、4抄截表現。

然而，小柯瑞（Seth Curry）在第3節剩6分09秒因腳踝傷勢跛行到更衣室，之後就沒再上場。

東區第8種子巫師方面，畢爾（Bradley Beal）拿下全場最高33分；八村壘（Rui Hachimura）和葛佛（Daniel Gafford）各拿11分。

衛斯布魯克今天繳出10分、11助攻；史密斯（Ish Smith）挹注10分；貝坦斯（Davis Bertans）則無得分進帳，犯滿離場。

兩隊將在29日移師華盛頓打第3戰。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP