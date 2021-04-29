76全員得分狂勝老鷹 闖NBA東區季後賽

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社費城28日電） 76人今天全隊15人都有上場，並有得分紀錄一路領先下以127比83輕鬆擊敗老鷹，順利闖進NBA東區季後賽。

美國職籃NBA費城76人今天開賽就打出氣勢，首節以37比17領先亞特蘭大老鷹20分，之後各節也都沒給對手太多反撲機會，終場輕鬆以44分大勝。

今天贏球後，76人戰績41勝21敗暫居東區第2，繼布魯克林籃網後，成功拿下季後賽門票。聯盟第一個確定進入季後賽的隊伍，是目前戰績44勝17敗，在西區排名第1的猶他爵士。

76人這場比賽遍地開花，全隊15人都上場，且都有得分紀錄。得分達兩位數的6人中，以砍進4記三分球的塞斯柯瑞（Seth Curry）攻下最高的20分，恩比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）都有17分、7籃板的表現；替補球員中，米爾頓（Shake Milton）、柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）都有12分進帳，馬克西（Tyrese Maxey）也得到11分。

老鷹這場比賽人手嚴重不足，頭號主力楊恩（Trae Young）左腳踝有傷、瑞迪許（Cam Reddish）右腳阿基里斯腱受傷，韓特（De'Andre Hunter）右膝也有傷勢，此役3人都沒有出賽。此外，鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也因左腿筋酸痛沒有上場。

老鷹的柯林斯（John Collins）今天11投8中攻下全場最高21分，希爾（Solomon Hill）、威廉斯（Lou Williams）分別攻下14分、10分，替補的梅斯（Skylar Mays）則有11分進帳。

© 2021 AFP