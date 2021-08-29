831大限倒數3天 各國撤離現況一次看

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831大限倒數72小時 各國撤離現況一次看（中央社巴黎28日法新電）美國政府統計，自塔利班15 日拿下阿富汗首都喀布爾、重掌20年前遭美軍推翻的政權前一天以來，已有11萬2000人從喀布爾飛往國外，目前仍有5000多人在喀布爾國際機場等待撤離。

以下是各國撤離最新情況：

● 美國

五角大廈表示，若有必要，美軍在8月31日前將繼續從喀布爾國際機場撤離人員，但最後2天會優先將部隊和軍事裝備撤出阿富汗。

白宮表示，自14日以來，美國已從阿富汗撤走5100 名公民。

目前仍有約1500名美國公民在阿富汗，美國政府正努力與他們聯繫，或已向他們提供如何前往喀布爾國際機場等指示。

● 加拿大

加拿大代理國防參謀長艾爾（Wayne Eyre）說，軍方在喀布爾撤離加國公民和阿富汗人的行動已於26日結束，共撤走或協助撤離約3700名加拿大和阿富汗公民。

● 英國

英國國防參謀長卡特（Nick Carter）說，英國將於28日結束撤僑行動，接下來會開始撤離部隊人員。

卡特27日晚說，自塔利班（Taliban）重掌阿富汗政權兩周以來，英國已撤走1萬4500多名阿富汗和英國公民。

● 德國

德國26日結束撤離行動，軍方共撤走5347人，其中包括4100多名阿富汗人。

德國先前表示須撤離一萬人，包括阿富汗當地員工、記者和維權人士。外交部發言人27日說，約有300名德國公民仍在阿富汗。

● 法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，法國自17日起已撤走2834人，撤離行動於27日結束。

● 義大利

義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）28日說，義大利最近幾天已撤走4900名阿富汗公民；在此同時，最後一架飛離喀布爾的撤離班機落地，機上有58名阿富汗人。

迪馬尤說，羅馬當局仍希望在8月31日大限後，能在聯合國、非政府組織和其他國家協助下，帶更多阿富汗人離開。

他說，「更困難的下一階段」撤離行動現在才要開始。

● 西班牙

西班牙27日宣布，為期9天的撤離行動已經結束，共撤走2206人，其中大多是與西班牙合作的阿富汗公民和其家屬。

● 荷蘭

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）26日表示，美軍下令荷蘭在8月31日大限前離開喀布爾國際機場。

自喀布爾落入塔利班之手以來，荷蘭已撤走1500人，其中包括荷蘭公民和符合條件的阿富汗人，另有118人正設法安全前往機場。

呂特說，目前「還不是很清楚」有多少荷蘭公民滯留阿富汗。

● 瑞士

瑞士政府27日表示，在德國協助之下，瑞士過去兩周已撤走385人，其中包括34名瑞士公民和51名持永久居留證者，撤離行動如今已告終。

目前仍有15名瑞士公民在阿富汗，但目前並無派遣更多撤離班機的計畫。

● 比利時

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）26日說，比利時撤離行動已告終，共撤走1400多人，最後一架班機已於25日晚抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

● 波蘭

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）26日說，波蘭已將約900人撤出阿富汗，其中包括約300名婦女和300名兒童。

● 匈牙利

匈牙利國防部長班科（Tibor Benko）26日表示，匈牙利已結束阿富汗撤離行動，撤出的540人包括匈牙利公民和過去曾為匈牙利軍隊工作的阿富汗人及其家人。

● 丹麥

丹麥國防部表示，最後一批外交、軍事人員已於25 日離開喀布爾。自14日以來，丹麥已從阿富汗撤出約1000人，其中包括外交人員和其家屬、丹麥公民、翻譯以及盟邦人員。

● 奧地利

奧地利並無派遣班機至喀布爾進行撤僑，而是透過德國及其他盟邦協助。奧地利外長查倫柏（Alexander Schallenberg）說，目前已撤離89名奧地利公民或持居留證者，但仍有24至36人滯留阿富汗。

●土耳其

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）本周稍早表示，土耳其已從阿富汗撤離至少1400人，其中包括約1000名土耳其公民。

● 卡達

卡達26日表示，已協助將4萬多人撤至杜哈（Doha），未來幾日將持續與國際夥伴協商，繼續撤離作業。

● 阿拉伯聯合大公國

阿聯26日表示，自撤離行動開始迄今為止，已協助疏散3萬6500人。

● 印度

印度政府官員透露，印度已將565人撤離阿富汗，其中大多是印度大使館人員及居住在阿富汗的印度公民，另外還有數十位阿富汗公民，包含阿富汗錫克教徒及印度教徒。

● 澳洲

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）27日表示，澳洲在9天內撤離4100人，其中包括3200名澳洲公民和持有澳洲簽證的阿富汗人，最後一架班機已在機場發生爆炸前起飛。莫里森坦承，部分持有簽證者仍留在阿富汗，但不清楚確切人數。

● 紐西蘭

紐西蘭政府聲明指出，紐西蘭國防軍（NZDF）派出3架班機赴喀布爾展開撤離行動，最後一架班機於機場爆炸攻擊前便已離開當地。

爆炸發生時，喀布爾國際機場已沒有紐西蘭軍隊，機場內也沒有待撤離的紐西蘭人員。初步數字顯示，至少有276名紐西蘭公民和永久居民、家屬和其他持有簽證的人員撤離阿富汗。

© 2021 AFP