831撤軍大限 美軍撤離阿富汗日期這樣定

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（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天表示，將依循計畫在8月31日前撤出派駐阿富汗所有美軍，但也要求國防部與國務院制定應變方案，以便在必要時調整時間表。

●8月31日這個日期，究竟如何訂定？

美國前總統川普2020年2月與塔利班（Taliban）達成協議，在今年5月1日前，美軍全數撤離阿富汗。

拜登今年1月上任後，下令檢討撤軍日期，並於4月14日宣布把川普的撤軍期限延後4個月。

拜登當時表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）的部隊「會在我們紀念911攻擊20周年前離開阿富汗」，但有人批評說，把美國撤軍日與911攻擊20周年紀念連結在一起，可能不是很好看。

各界聚焦的重點，是撤離留守阿國的2500名美軍、數以千計北約軍人和大約1萬6000名滯留阿富汗的民間承包商。

到了7月初，拜登敲定了更精確的撤軍日，「我們在阿富汗的軍事任務，會在8月31日結束」。

●問題是？

華府也希望給阿富汗政府更多時間組織對塔利班的戰鬥，包括將先前美軍控制的基地與裝備移交阿富汗部隊。

華府與北約夥伴預期，阿富汗部隊就算無法阻止，也可以減緩塔利班攻勢。

美國情報單位表示，美軍撤離後，阿富汗政府軍應可支撐至少6個月。國務院認為，要讓美國公民以及數以萬計替美軍工作、獲核發「特殊移民簽證」的阿富汗人與他們家人離開，這延後的時間夠充裕了。

誰知道阿富汗部隊不堪一擊，7月與8月節節敗退，丟掉一個又一個省會，最終在8月15日讓塔利班攻進喀布爾。

這麼一來，時間就相當緊迫了。

●維持撤離目標

美國有越來越多人擔心，要在8月31日前將所有滯阿美國公民及持特殊移民簽證的阿富汗人撤出，時間並不足夠。

七大工業國集團（G7）領袖昨天舉行視訊高峰會，討論撤軍延至8月31日以後的可能性，但就在他們召開會議之際，塔利班說，不會同意任何延期。

數小時後，拜登宣布維持8月底撤離的目標。

白宮說，8月31日前撤離計畫能否如期完成，取決於塔利班是否允許撤離人員進入機場。拜登同時保留撤軍最後期限延長的可能，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登已要求制定應變方案，以便在必要時調整時間表。

© 2021 AFP