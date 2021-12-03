9人得分兩位數 灰熊狂勝雷霆73分創紀錄

（法新社曼菲斯2日電） 灰熊今天靠着9人得分達兩位數，以152比79擊敗雷霆，73分的分差，刷新美國職籃NBA紀錄。

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在這場比賽之前，NBA比分差距最大的比賽，出現在1991年12月17日，當時克里夫蘭騎士以68分之多擊敗邁阿密熱火。

曼菲斯灰熊先前單場得分最高的隊史紀錄，是在2007年1月對上金州勇士時拿下的144分。

今天的比賽過後，灰熊拿下3連勝，奧克拉荷馬雷霆則吞下8連敗，這也是他們近11戰里輸掉的第10場比賽。

此役，灰熊首節便以31比16領先，第2節再以一波29比8的猛攻收尾，在中場時以72比36領先達36分。

下半場開打後，灰熊第3節才打一半，就把領先擴大幅度到52分，之後他們持續給予雷霆重擊，3節打完以113比62領先，並在第4節一度領先78分之多（145比67）。

灰熊今天96次出命中60球，整體投籃命中率是驚人的6成25，其中在三分線外36投19中，命中率也高達5成28。

灰熊頭號大將莫蘭特（Ja Morant）因為膝傷不克出賽，但他們今天全員出擊，上場的12名球員僅3人得分未達兩位數。其中，傑克森（Jaren Jackson Jr.）只打20分鐘，就靠着三分球7投6中，整場比賽11次出手命中9球，一口氣攻下27分。

灰熊此役的替補球員一共拿下93分，其中梅爾頓（De'Anthony Melton）10投8中攻下19分，愛達瑪（Santi Aldama）有18分10籃板的「雙十」成績，康查爾（John Konchar）則進帳17分。

灰熊球員此役手感火燙，全隊僅6投1中的貝恩（Desmond Bane）命中率不到5成。

相對的，雷霆的手感欠佳，整體投籃命中率只有3成29，三分球命中率更低到僅2成89。全隊得分最高的多特（Luguentz Dort）攻下15分，手感最差的是羅賓遜-厄爾（Jeremiah Robinson-Earl），他整場比賽7次出手全部落空，只靠兩罰俱中獲得2分。

© 2021 AFP