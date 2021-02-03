9比0狂掃南安普敦 曼聯平英超賽史紀錄

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（法新社倫敦2日電） 曼徹斯特聯隊（Manchester United）今天火力全開，9比0狂勝南安普敦（Southampton），追平英格蘭足球超級聯賽（Premier League）紀錄。

在這場比賽開賽第2分鐘，南安普敦中場揚克維茨（Alexandre Jankewitz）吞下紅牌遭判出場後，曼徹斯特聯隊展開猛攻，光是上半場就攻進4球，踢完半場後以4比0領先。

中場休息過後，曼聯再踢進5球，最終以9比0轟垮南安普敦，追平英超史上最大勝分差紀錄。這是南安普敦隊史第2次遭到這樣的羞辱，他們2019年也曾在主場以0比9遭列斯特（Leicester）痛擊。另一場9比0的比賽，發生在1995年，當時的贏家也是曼聯，他們當時在主場狠狠痛擊伊普斯威治（Ipswich）。

旺-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）在比賽第18分鐘的進球讓曼聯首開紀錄，拉許福特（Marcus Rashford）在比賽第25分鐘為曼聯攻進第2球。

南安普敦的貝德納雷克（Jan Bednarek）在比賽第34分鐘出現烏龍球失誤，讓曼聯拿下第3球，隨後卡瓦尼（Edinson Cavani）在比賽第39分鐘再為曼聯添得第4球。

下半場比賽，曼聯持續進球，馬休爾（Anthony Martial）在比賽第69分鐘攻破對手球門，麥克托米納（Scott McTominay）兩分鐘後也進球，費南德斯（Bruno Fernandes ）在比賽第87分鐘的罰球破網，曼聯已經以7比0遙遙領先。

傷停捕時階段，馬休爾、詹姆斯（Daniel James）又陸續進球，最終曼聯9比0狂勝南安普敦。

曼聯總教練索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）說：「我們就坐在那裡等着他們展現魔法，這是他們表現並享受的一晚，我們沒有很多機會，能像這樣在下半場好好享受一番。」

他說：「經由這樣的表現，你會獲得很大的信心，進球對球隊來說總是有好處的。」

南安普敦總教練哈森許特爾（Ralph Hasenhuttl）補充說：「那個小夥子（指揚克維茨）犯的規十分愚蠢，那也毀了一切。我還能說什麼呢，這真的太慘了。」

© 2021 AFP