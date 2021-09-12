911事件20周年 拜登為阿富汗撤軍行動辯護

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（法新社賓州姍克斯維爾11日電） 美國總統拜登今天參訪911恐怖攻擊事件的聯合航空93號班機賓州墜毀地點時，再度為飽受抨擊的阿富汗撤軍行動辯護，並表示美國不能「入侵」每個境內有蓋達組織的國家。

拜登（Joe Biden）在姍克斯維爾消防局外和媒體交流時問道：「蓋達會不會回到（阿富汗）？」「沒錯，但你猜怎麼著，它已經回到其他地方了。」

「（我們的）戰略是什麼？每個有蓋達組織的地方，我們都要入侵和駐軍嗎？拜託。」

拜登表示，以為阿富汗可以真正團結的想法，一直是個錯誤。

拜登說，美國特種部隊2011年5月2日在巴基斯坦一處宅院刺殺蓋達組織創辦人賓拉登（Osama bin Laden），就已經達成他們的核心任務。

拜登今天在紐約曼哈頓（Manhattan）展開他的一天，出席電視轉播的911恐攻周年活動。

拜登未安排發表公開演說。但在被記者問到關於阿富汗撤軍的倉皇混亂，以及隨之而來的民調下滑後。拜登不以為意，「我從政很久了」。

但他說，「佛羅里達州有人認為」，如果南北戰爭時期支持蓄奴的南軍領袖李將軍（Robert E. Lee）「若在阿富汗，我們就會贏」。

拜登這是間接回應現居佛州的川普（Donald Trump）於日前所做出的評論。

© 2021 AFP