911恐攻20周年 川普批阿富汗撤軍一團亂

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約11日電） 美國前總統川普今天值911事件20周年之際，批評美軍自阿富汗「駭人」撤軍宛如投降，並抨擊拜登政府「無能」，在混亂中結束美國這場最長的戰爭。

川普（Donald Trump）在訪問紐約警察局第17分局時表示，美軍自阿富汗撤軍「看起來像是我們撤退，像是我們棄守。就像他們用的投降這個字」。塔利班（Taliban）8月15日重新奪回阿富汗，美軍與盟友2周後完成自當地撤軍。

「但我們沒投降，我們的人民沒投降，我們的士兵肯定也沒投降。」

川普任內在2020年2月和塔利班達成協議，同意美軍會於2021年5月完全撤出阿富汗，以換取塔利班的安全保證。

但最後由川普繼任者拜登（Joe Biden）執行撤軍行動。拜登將撤軍延至8月31日，且沒有設下任何條件。

川普今天稍早也發布一段影音訊息稱，911是「令人悲傷的一天」，並再度抨擊阿富汗撤軍行動。

川普抨擊撤軍行動「計畫不周、嚴重缺失，加上領導人搞不清狀況」。

川普說：「拜登和他無能的政府在失敗中投降。」川普並未如同前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）一般，出席紐約世貿中心遺址的911官方紀念儀式。

2001年9月11日，蓋達組織（al-Qaida）成員挾持多架飛機，對美國本土發動攻擊。其中2架飛機分別撞入紐約雙子星大樓（Twin Towers）南北棟、一架撞進五角大廈，另一架聯合航空飛機在機上的機組員與乘客制伏恐怖分子後墜落在賓州姍克斯維爾（Shanksville）。

當年10月7日美、英以塔利班包庇蓋達組織為由，對阿富汗境內的塔利班目標、蓋達組織訓練營發動空襲，揭開反恐戰爭序幕。

© 2021 AFP