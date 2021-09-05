911恐攻20周年 拜登將訪紐約等3事故現場

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（法新社華盛頓4日電） 白宮今天表示，美國總統拜登與第一夫人吉兒（Jill）預定11日前往2001年911恐攻事發的3個現場：紐約、五角大廈及賓州，以紀念20年前的這場悲劇。

20年前的9月11日，恐怖分子劫持4架民航客機，其中兩架衝撞紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓，奪走2753條人命；第3架飛機攻擊維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）五角大廈；第4架飛機據信準備襲擊美國國會大廈或白宮，但機上乘客群起試圖奪回飛機控制權，最終墜毀於賓州姍克斯維爾 （Shanksville）。

白宮今天同時表示，副總統賀錦麗（Kamala Harris）與夫婿任德龍（Douglas Emhoff）11日當天將前往姍克斯維爾出席另一場活動，之後再往五角大廈與拜登夫婦會合。

拜登先前計畫以美軍撤離阿富汗來紀念911事件20周年，但美國史上最耗時的這場戰爭卻在一片混亂中結束。美軍不僅沒料到塔利班（Taliban）會以迅雷不及掩耳速度重奪阿國政權，美國倉促撤員之際，喀布爾機場還發生自殺炸彈客攻擊，造成13名美軍殉職。（譯者：紀錦玲）

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