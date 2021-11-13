ABBA睽違40年合體推新專輯 登上英國排行榜冠軍

（法新社倫敦12日電） 英國官方排行榜公司（Official Charts Company）今天表示，瑞典國寶樂團ABBA解散近40年後發行首張專輯，登上英國排行榜冠軍，成為今年迄今銷售最快的專輯。

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ABBA團名源自4位成員昂內塔（Agnetha Faltskog）、比昂（Bjorn Ulvaeus）、班尼（Benny Andersson）及安妮-佛里德（Anni-Frid Lyngstad）名字第一個字母。

新專輯「啟航」（Voyage）於5日發行，上架7天銷量20.4萬張，是4年前紅髮艾德（Ed Sheeran）發行Divide以來，英國專輯排行榜首周銷量最高的專輯，也是8年來銷售最快的團體專輯。

傳奇天團ABBA於1974年以「滑鐵盧」（Waterloo）一曲贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision），享譽全球，在1981年推出最後一張專輯The Visitors後，於1982年解散。

「啟航」是ABBA生涯第10張英國冠軍專輯。擁有最多英國冠軍專輯的表演者依序是披頭四樂團（The Beatles）、貓王（Elvis Presley）、滾石樂團（Rolling Stones）、羅比威廉斯（Robbie Williams）、瑪丹娜（Madonna）、布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）和大衛鮑伊（David Bowie），ABBA排在第8名。

ABBA在聲明中表示：「我們很開心歌迷似乎很喜歡我們的新專輯，一如我們很享受製作這張專輯的過程。專輯再度登上排行榜第一名，讓我們欣喜若狂。」

20.4萬張專輯銷量中，有9成是實體專輯，包括2萬9900張為黑膠唱片，這讓「啟程」成為21世紀銷售最快的黑膠唱片。

© 2021 AFP