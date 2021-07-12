Alpha與Delta變異株夾攻 曼谷疫情險峻

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（法新社曼谷12日電） 泰國當局今天對首都曼谷超過1000萬居民實施新的防疫限制與宵禁，力圖遏制Alpha與Delta變異株造成的疫情升溫。有寺廟因火葬場來不及處理而發生廟內停滿遺體的情況。

泰國迄今累計32萬6300人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與2711人病歿，其中一大部分是在4月爆發的最新一波疫情感染。

這波疫情最先在曼谷一個高檔夜生活區的幾家酒吧發現，這裡常有泰國精英和政治人物光顧，而疫情因疫苗施打緩慢與有限的篩檢量能而加劇。

除了首都曼谷之外，另有9個府也因疫情升溫而採行更多限制措施。

晚上9時到凌晨4時的宵禁開始實施後，今天凌晨在曼谷各地出現許多檢查站，員警配戴口罩和防護面罩在市中心臨檢車輛。

新的防疫限制禁止5人以上居民聚會，晚上9時就關閉大眾運輸；不過超市、餐廳、銀行、藥局與大賣場的電子產品商店都維持營運，其他商店則先暫時歇業。

從疫苗的採購和管理到臨時執行防疫限制，總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）政府處理疫情的方式飽受抨擊，如今實施新的防疫措施更是怨聲載道。

一間餐廳業主說：「政府決定實施封城，但對人民完全沒有任何補償措施。」

有些人表示，政府應該早一點實施限制措施，而不是等到變異病毒株擴散了才封城。一名大學生說：「政府做什麼都慢半拍，如果真的要封城，就要早點封。」

疫情對貧窮社區的衝擊尤其大，住在曼谷貧民窟的居民根本無法維持社交距離。

一座位於曼谷外圍的寺廟為窮苦民眾提供免費葬禮的服務，結果廟內停滿遺體，因為寺廟火葬場難以處理這麼多遺體。

© 2021 AFP