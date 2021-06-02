Amazon求快倉庫員工常受傷 將變更生產力監督機制

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（法新社舊金山1日電） 美國工會聯盟杠上電商巨頭亞馬遜（Amazon），主張該公司員工在倉庫必須求快，導致人員受傷。亞馬遜今天則表示，將變更員工生產力監督機制相關政策。

勞團「戰略組織中心」（Strategic Organizing Center）依美國工作安全與保健局（Occupational Safety and Health Administration）收到的數據編纂報告，表示亞馬遜倉庫員工比在沃爾瑪（Walmart）等企業工作的同業更常受傷，而且傷勢更嚴重。

由多個工會組成的戰略組織中心表示：「公司着迷於速度，讓亞馬遜勞工付出巨大代價。」

亞馬遜今晚宣布變更公司的防「摸魚」（Time Off Task）政策。這個備受批評的機制透過演算法來監督工人生產力，員工會被要求對自己的休息時間作出解釋。

據彭博（Bloomberg）報導，員工休息時間若超過某個門檻，經常面臨開除命運。

亞馬遜全球零售與物流業務執行長克拉克（Dave Clark）在部落格貼文表示：「從今天起，我們會采計更長期的平均摸魚時間。」

亞馬遜發言人南特爾（Kelly Nantel）稍早回覆法新社詢問時則說，亞馬遜大舉投資職場健康與安全，並採用新技術、程序和預防措施，來降低受傷風險。

根據戰略組織中心在報告中引述的工作安全與保健局數據，去年每100名亞馬遜員工共發生約6起嚴重受傷案例，需要員工請假或調到輕鬆職務；業內平均值僅每100名員工稍高於3起案例。

© 2021 AFP