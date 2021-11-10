APEC推凍結化石燃料補貼 紐國總理：要更有企圖心

（法新社威靈頓10日電） 太平洋沿岸各國貿易及外交部長今天在線上舉行的APEC會議中，同意推動凍結化石燃料補貼，主辦國紐西蘭總理阿爾登則表示，在氣候變遷上，須採取更「大膽」行動。

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亞太經濟合作會議（APEC）21個會員的部長級人物，今天先在線上討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應之道，美國總統拜登和中國國家主席習近平等國家領袖則將於13日舉行峰會。

主持今天會議的紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）表示，會議重點包括自發性凍結化石燃料補貼，並承諾降低疫苗和其他防疫物資的關稅。

阿爾登（Jacinda Ardern）樂見凍結化石燃料補貼，表示此措施有望將數以十億計美元的資金，從污染嚴重的行業，轉移至綠色科技，但這還不夠；她說：「我們需要比這更有企圖心嗎？當然。」

阿爾登表示，紐西蘭將繼續提倡化石燃料補貼退場。她說：「如果世界還沒準備好採取大膽行動應對氣候變遷，那就得為氣候變遷的災難性後果做好準備。」

此外，全球91間大型跨國企業的領導人，日前也在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）中，呼籲結束化石燃料補貼。

© 2021 AFP