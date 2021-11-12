APEC線上峰會 氣候變遷再成焦點議題

（法新社威靈頓12日電） 紐西蘭主辦的亞太經濟合作會議（APEC）今年將在線上舉辦，太平洋圈領導人將面臨壓力，要支持極具雄心的打擊氣候變遷目標，還必須為疫情後經濟復蘇鋪路。

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APEC讓21個成員經濟體的領導人齊聚一堂，包括美國總統拜登與中國國家主席習近平。

習近平是在場邊發表演說的領導人之一，他強調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情後復蘇，必須共同走「綠色、低碳、可持續發展道路」。

他說：「亞太地區要把綠色作為疫後復蘇的底色，努力做科學應對氣候變化的領航者。」

不過迄今公布的主要氣候變遷相關改革，僅有同意推動凍結化石燃料補貼。這個想法早在十多年前就被APEC領導人提出，但未能施行。

主辦國紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這項行動做得還不夠多。「我們需要比這更有企圖心嗎？當然。」

阿爾登表示，紐西蘭將繼續提倡化石燃料補貼退場。她說：「如果世界還沒準備好採取大膽行動應對氣候變遷，那就得為氣候變遷的災難性後果做好準備。」

APEC領袖預料在13日上午發布公報，在阿爾登主持的記者會上詳列峰會成果。

澳洲氣候委員會成員休斯（Lesley Hughes）表示，如果APEC真的希望對氣候變遷有具體建樹，這份文件必須包含做出真正改變的行動藍圖。

她接受法新社訪問表示：「我們想要看到從化石燃料發生明確轉變，不僅是凍結更多補貼。我們想要看到儘可能多的數字細節，像是每個國家的化石燃料補貼價值多少。」

「還有時間表。宣言里沒有出現確切年度，只不過是空話。」

APEC領導人今年克制公開批評彼此的氣候紀錄，但休斯表示，被認為是不情願做出改變的國家，很可能在幕後遭受猛烈炮轟。

她說：「我認為會如此，澳洲在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）絕對經歷很大壓力，因為它在氣候變遷行動上持續居於末段班。」

© 2021 AFP