Archegos爆倉事件 瑞士信貸虧損47億美元

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社蘇黎世6日電） 瑞士信貸集團（Credit Suisse）今天公布，受到美國避險基金Archegos遭到強制平倉影響，損失金額47億美元。瑞信並宣布刪減股利，且2名高階主管將去職。

瑞信和日本投行野村（Nomura）3月已警告，由於美國避險基金公司Archegos資本管理（Archegos Capital Management）被迫將持有部位平倉，它們對Archegos的曝險部位可能遭受重大虧損。

瑞信執行長戈特斯坦（Thomas Gottstein）在聲明中表示：「我們的首要服務（Prime Services）業務因一個在美國的避險基金無力支付而蒙受重大虧損，這令人無法接受。」

彭博（Bloomberg News）曾報導，瑞信所說的避險基金正是知名度不高的Archegos。這家公司當時為應付追繳保證金，拋售了總額200多億美元的美國媒體公司和中國企業股票變現。

瑞信今天公布，今年第一季稅前虧損9億瑞郎（約新台幣274億元）；其中與「一個美國避險基金為履行保證金義務而無力支付」的相關虧損金額達44億瑞郎（47億美元，約新台幣1338億元）。

瑞信還宣布，投資銀行事業負責人及風險和合規長（chief risk and compliance officer）將去職，高階主管的紅利停發，並刪減股利。瑞信董事會也宣布，將對這起虧損事件展開調查。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP