AstraZeneca疫苗陷血栓疑雲 愛爾蘭暫緩施打

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（法新社都柏林14日電） 英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗），在挪威傳出成人接種後形成血栓，愛爾蘭今天暫停使用AZ疫苗。

愛爾蘭國家免疫諮詢委員會（NIAC）基於「預防原則」，建議暫停推行AZ疫苗後，愛爾蘭衛生部發言人告訴法新社，當局自今天上午起暫緩施打AZ疫苗。

此前挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）發布消息，表示新增4起成人接種AZ疫苗後出現嚴重血栓的案例。

愛爾蘭副首席醫學官格林（Ronan Glynn）在聲明中表示，目前尚未論定AZ疫苗與血栓案例間有任何關係，當局先採取行動，「靜候進一步資訊」。

國家免疫諮詢委員會將再召開會議，針對此事發布進一步聲明。

根據愛爾蘭政府10日更新的數據，愛爾蘭迄今已施打約57萬劑新型冠狀病毒疫苗，其中10萬9000劑是由阿斯特捷利康公司生產。

阿斯特捷利康公司發言人表示，公司分析安全性數據後，沒有證據顯示形成血栓的風險增加。這些數據涵蓋1700多萬劑已接種疫苗的回報案例。

© 2021 AFP