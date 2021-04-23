AZ疫苗歐洲掀血栓疑雲 WHO盼獲他區資料研究

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（法新社日內瓦22日電） 歐洲發生多起注射AZ疫苗後，出現血栓的病例。世界衛生組織（WHO）的疫苗顧問今天盼能獲得更多歐洲以外地區類似案例的資料研究。

世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）更新有關阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的使用指導方針，並依據歐洲出現血栓案例調整預防措施的部分。

SAGE在聲明中強調說：「世衛仍舊支持這些疫苗的益處大於風險的結論。」

SAGE曾於7日表示，施打AZ疫苗和發生血栓之間似乎有關，但未經證實，並強調出現如此情況的案例「非常罕見」。

根據法新社的統計，有157個地區陸續開打AZ疫苗，SAGE根據正在進行的疫苗接種計畫所產生的數據，更新了有關接種AZ疫苗的建議事項。

SAGE表示，大多數血栓案例都是英國和歐盟通報，極少數案例來自其他國家。

他們表示，AZ疫苗是兩劑型疫苗，目前還不知道施打第2劑是否有發生血栓問題的風險，但仍建議別為施打第1劑疫苗後出現血栓問題的人打第2劑。

© 2021 AFP