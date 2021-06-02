B.1.617.2變異病毒肆虐印度 世衛正名為Delta

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦1日電） 世界衛生組織（WHO ）今天表示，最初在印度發現的B.1.617.2變異病毒株現在被視為「高關注變異株」，命名為Delta，而與Delta同譜系的另外兩種變異株則被降低危險等級。

名為B.1.617的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒是造成印度疫情嚴重的原因之一，被稱為三重變異病毒，可分為3個次譜系。

世衛上個月宣布，整個B.1.617病毒株都是「高關注變異株」（variants of concern, VOC），但今天指出，其中只有一個次譜系應這麼歸類。

世界衛生組織在每周的疫情更新資料中說：「顯而易見，目前較大的公衛風險在於B.1.617.2次譜系，至於另2個次譜系在觀察中的傳播率較低。」

B.1.617.2變種病毒現仍是「高關注變異株」，與另3種變異株都被視為較原始病毒株危險，因其傳播率和致死率更高，同時某些疫苗對這些病毒株可能不具防護力。

根據世衛組織5月31日宣布的?定，日後將使用希臘字母稱呼高關注和須留意變異病毒（variants of interest），以免以最初發現國的國名來稱呼病毒可能會造成污名化。如今B.1.617.2變異病毒已被命名為Delta。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2021 AFP