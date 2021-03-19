BBC約400個職位將調離倫敦

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（法新社倫敦18日電） 英國廣播公司（BBC）今天宣布，將把約400個職位調離倫敦，配合「數十年來規模最大的轉型」，以「更妥切地反映」所有英國地區的觀點。

英國保守黨指控BBC存有政治偏見，沒有深入了解英國脫歐選舉，BBC將變更節目與新聞產制語調。

2011年，BBC將數以百計的職員與許多服務移到曼徹斯特（Manchester）附近地區沙福（Salford）的一大新基地，但新任總裁德維（Tim Davie）說，他希望能加快人力重新配置。

BBC的經費來自強制繳交的執照費，現在面臨挑戰時刻，正與政府協商自2022年起未來5年的訂閱費用與公共基金規模。

同時，一個由10人組成的獨立專業人員小組，獲指派協助形塑英國公共服務廣播的未來，成員包括廣播、製作、新聞與科技業人員。

6個月前接任總裁的德維說：「我們的任務必須是為整個英國製作節目，確保每戶家庭都能從BBC的服務獲得價值。」

他說：「這些規畫可讓我們拉近與觀眾的距離、創造就業與投資，以及培育新人才。」

約有一半將調整的職位屬於新聞與時事職務，許多將移到英格蘭第2大城伯明罕（Birmingham）、威爾斯首府卡地夫（Cardiff）、里茲（Leeds）與沙福。BBC的職位調整將在未來6年間執行。

同時，數個知名時事節目與廣播節目將從倫敦外的辦事處共同主持，一年至少播出100集。

© 2021 AFP