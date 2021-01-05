BioNTech：延後施打第二劑Covid-19疫苗 無法確保防護力

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（法新社法蘭克福5日電） 一些國家接種輝瑞和BioNTech的Covid-19疫苗時，打算將第一和第二劑施打間隔時間拉長以擴大接種人數，BioNTech今天警告，沒有數據支持3周以上間隔期的「安全性和有效性」。

德國生技公司BioNTech表示，他們和美國藥廠輝瑞（Pfizer）共同研發的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗，臨床數據顯示保護力達到95%，是依照注射2劑且相隔21天的施打時程得出。

BioNTech強調：「不同施打時程的安全性和有效性，尚未經過評估。」

BioNTech說：「儘管數據...證實，第一劑疫苗施打後，最快12天就會產生局部保護力；但沒有數據證實，接種第一劑疫苗後產生的保護力，能維持到21天以後。」

面對Covid-19疫苗供應有限，丹麥昨天表示，將把輝瑞疫苗施打間隔期最多拉長到6周；英國更說要把間隔拉長到最多12周，德國也考慮把間隔期拉長到21天以上。

支持延後施打第二劑疫苗的人表示，這麼做能讓更多人口打到第一劑疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2021 AFP