BTS再登聯合國總部 鼓舞年輕世代關注永續發展

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（法新社紐約聯合國總部21日電） 韓國天團防彈少年團（BTS）20日在美國紐約聯合國總部發表演說，雖然迎接他們的不是歌迷歡呼聲，但這個男子流行團體照樣在另一種世界舞台上發光發熱。

穿着深色西裝的7名團員發表演說，希望鼓舞年輕人關注如何實現聯合國「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）。

BTS在演說中表示，他們對於最近因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情必須取消演唱會感到難過，先前也曾與生活被疫情打亂的「迷惘一代」分享想法。

成員Jungkook說：「聽到入學儀式和畢業典禮必須取消，很令人難過。無法慶祝生命中這些時刻想必讓人沮喪。我們在取消準備很久的演唱會時也感到心碎。」

成員Jin說：「過去2年，我也曾迷惘苦悶，但還是可以聽到有人在喊『讓我們活下去，讓我們充分活在當下』。」

BTS成員均已接種疫苗，他們在空曠的會場發表演說，各國代表在前排靜靜聆聽，偶爾拿起手機抓拍幾張照片。BTS曾於2018年和2020年受邀參與聯合國大會活動。

BTS在演說結束後播放預錄的新歌Permission to Dance影片。他們在這支上周末於聯合國總部錄製的影片裡邊唱邊跳，從大廳舞到戶外。

韓國總統文在寅任命BTS為「未來世代暨文化總統特別使節」，並授予和外交官同等的「紅色護照」，顯示韓國政府想要抓住K-pop旋風，進一步開展國際影響力。

© 2021 AFP