C羅兒子不幸夭折 球隊致哀

（法新社英國曼徹斯特18日電） 葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）與伴侶羅德里格斯（Georgina Rodriguez）今天在社群媒體上宣布，他們剛出生的龍鳳胎兒子不幸夭折。C羅所屬球隊發文致哀。

廣告 繼續瀏覽後續

這位英超曼徹斯特聯隊前鋒在推特上發文證實，他們的龍鳳胎女兒出生。

他們在聯合署名的聲明中說：「我們懷着最深切的悲痛宣布，我們的寶貝兒子去世了。這是任何父母都能感受到最大的痛苦。唯有寶貝女兒的出生給了我們力量，讓我們帶着一些希望和幸福度過這一刻。」

聲明還說：「我們要感謝醫師和護理師提供所有的專業護理和支持。我們失去孩子悲痛欲絕，在這個非常難熬的時刻，懇請大家尊重隱私。」

文末寫道：「我們的寶貝兒子，你是我們的天使，我們會永遠愛你。」

曼聯在推特上發文說：「C羅，你的痛苦就是我們的痛苦，此刻向你們一家人傳遞愛與力量。」西甲豪門皇家馬德里也在社群媒體上聲明致哀。

現年37歲的C羅在效力皇馬期間認識辣模女友羅德里格斯，2017年迎接兩人第一個女兒，去年10月宣布女友懷了雙胞胎。C羅之前還透過代理孕母生下3個孩子。

© 2022 AFP