C羅梅西最後之舞 卡達世足將掀世代交替

（法新社巴黎19日電） 距離2022年卡達世界盃足球賽只剩半年，本屆很可能是梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）兩位當代足球巨星最後的世足身影，標誌着兩人主宰足壇時代進入尾聲。

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梅西與C羅堪稱當代國際足壇一時瑜亮，最近13座歐洲年度最佳足球員「金球獎」（Ballon d'Or），12座分由兩人包辦（梅西7次，C羅5次），去年得主正是梅西。

兩人效力國家隊時分別拿過一次歐國杯與美洲杯冠軍，但也都無緣率國家隊贏得世足金杯，成為兩人璀璨足球生涯目前唯一的遺憾，今年世足很可能是他們最後的圓夢機會。

卡達世足將是梅西第5度參與世界盃，2006年世足首秀就進球的梅西，當年才18歲；在他率隊與感召下，阿根廷2014年世足殺進冠軍決賽，卻在延長賽不敵德國。梅西另一世足憾事或許是還沒能於淘汰賽階段進球，目前他6個世足進球都是在小組賽階段。

阿根廷11月22日世足首戰沙烏地阿拉伯時，梅西將滿35歲。他今年3月時曾說「這屆世足賽後，我會有很多事得好好思考。我希望到時一切圓滿，但很多事也肯定會有所不同，很多東西一定會變」。

先前踢過4次的C羅這回同為5度征戰世足，他去年才打破由伊朗傳奇球員達艾（Ali Daei）所締的史上國家隊最多進球紀錄。但與梅西一樣，C羅也從沒在世足淘汰賽階段進過球。

「葡萄牙隊長」C羅年底將滿38歲，他的身體狀況依然保持得宜，本季在英超仍為曼聯踢進24球；儘管3月被問到今年會否是最後一次參加世足時，C羅一席「這得由我做主、輪不到別人決定」說得豪情萬丈，還是很難想像4年後他仍會再踢世足賽。

除了梅西與C羅外，本屆也可能是一票球星的最後世足身影。2018年歐洲金球獎得主的克羅埃西亞一代名將莫德里奇（Luka Modric），今年世足也將滿37歲。上屆世足他率克羅埃西亞在淘汰賽3度於延長賽勝出、一路殺進冠軍決賽已是他最接近世足金杯的一回。

德甲當代進球機器、波蘭神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）儘管馳騁歐洲賽場，但也只隨波蘭踢過3場世足會內賽，也還沒進過球。萊萬今年將滿34歲，與他同齡者還有烏拉圭雙星蘇亞雷斯（Luis Suarez）及卡瓦尼（Edinson Cavani）。

巴西球星內馬爾（Neymar）儘管現年30歲相對年輕，但因近年身心不時出現狀況，很難講這回不是他最後一次世足賽。他去年時就說「我會當作是最後一次來踢，因為不知道我還能否保有夠強的精神繼續征戰賽場」。

但卡達世足也會是許多足壇新世代球星的崛起舞台，一如4年前當時才19歲的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）在俄羅斯世足一戰成名。

西班牙的佩德里（Pedri）、塞爾維亞的弗拉霍維奇（Dusan Vlahovic）與巴西的小儒尼奧爾（Vinicius Junior），都將成為值得矚目的後浪，應能衝淡足壇世代交替的感傷。

© 2022 AFP