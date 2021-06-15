C羅梅開二度成歐國杯進球王 葡萄牙3比0踢倒匈牙利

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（法新社布達佩斯15日電） 葡萄牙足球明星前鋒「C羅」羅納度今天在2020歐洲國家杯（Euro 2020 ）F組賽獨進兩球，成為歐洲國家杯史上進球王，衛冕隊葡萄牙以3比0踢倒地主隊匈牙利，旗開得勝。

葡萄牙在第84分鐘率先攻進一球，C羅（Cristiano Ronaldo）在第87分鐘罰球命中，再下一城，這是他在歐國杯（European Championship）攻進的第10球，超越法國巨星普拉提尼（Michel Platini）的9球，成為歐國杯史上進球王。

36歲的C羅從2004年起5度出賽歐國杯，也是歐國杯史上第一人。

C羅在第92分鐘傷停補時再進一球，葡萄牙也成為首支在歐國杯最後10分鐘攻進3球的球隊。

普拉提尼的9球都是1984年在法國舉行的歐國杯攻進，當年地主國贏得冠軍。

C羅在2004歐國杯攻進兩球，當年主辦國葡萄牙在冠軍賽輸給希臘，他在2008歐國杯再進一球，2012包辦3球，2016歐國杯再進3球，助葡萄牙奪冠。

C羅已在國際賽為葡萄牙攻進106球，距伊朗達艾（Ali Daei）的109球紀錄只差3球。（譯者：陳政一）

© 2021 AFP