C羅缺席尤文圖斯訓練 傳聞曼城搶人

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（法新社米蘭27日電） 義甲豪門尤文圖斯總教頭阿萊格里今天透露，葡萄牙球星C羅已決定，不再為隊上效力，今天也不會參加訓練。目前有關他將投效英超曼城隊的傳言更甚。

媒體紛紛報導，拿過5座金球獎的超級球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在今天訓練開始前，就已離開尤文圖斯（Juventus）的康提納沙（Continassa）訓練中心。

義大利天空體育新聞台（Sky Sport Italia）報導，C羅前來和隊友道別後，在當地時間上午10時45分前後離開了訓練中心。

法新社詢問尤文圖斯發言人，C羅是否會加入隊友一起訓練，發言人證實不會。

義大利「體育報」（Gazzetta Dello Sport）報導，C羅轉隊曼城（Manchester City）的合約可能在未來24小時完成。

阿萊格里（Massimiliano Allegri）今天也對記者表示：「C羅昨天告訴我，他不打算再為尤文圖斯踢球，因此他明天不會出賽。」尤文圖斯明天將對上安波里隊（Empoli）。

由於曼城先前未能搶下英格蘭隊隊長凱恩（HarryKane），因此外界普遍預期他們會爭取C羅加入。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP