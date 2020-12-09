C羅進兩球力壓梅西 尤文歐冠勝巴薩

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（法新社巴塞隆納8日電） 尤文圖斯今天靠「C羅」羅納度兩度罰球破網，3比0擊敗梅西領軍的巴塞隆納，在歐洲冠軍聯賽（Champions League ）G組小組賽登上並列第一

葡萄牙籍前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo ）過去披掛西甲皇家馬德里戰袍期間，常與效力西甲另一勁旅巴塞隆納的阿根廷籍死對頭梅西（Lionel Messi ）交手。

但C羅2018年轉戰義甲尤文圖斯後，直到今天才再度與梅西交鋒。與2008至2017年間兩人輪流稱霸金球獎（Ballon d'Or）一樣，今天只能有一個贏家。

皮爾洛（Andrea Pirlo）執教下的尤文圖斯，10月在「C羅」因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）缺陣情況下，以0比2不敵巴塞隆納。

尤文圖斯與巴塞隆納積分都是15分，在G組並列領先，今天賽前已雙雙獲得晉級資格。但尤文圖斯這場比賽攻進3球獲勝，在兩隊的對戰紀錄上握有優勢。

尤文圖斯的波努齊（Leonardo Bonucci）告訴義大利天空體育（Sky Sport Italia）說：「當你有願意犧牲自我的慾望，加上有像C羅這種神準的射手，你將十分肯定能贏得這些比賽。」

比賽開踢13分鐘，「C羅」就突破兩隊0比0僵局。在裁判判定艾拉烏喬（Ronald Araujo）對他的挑釁是犯規後，「C羅」靠罰球為尤文圖斯首開紀錄。

之後尤文圖斯並未鬆懈，比賽第20分鐘，美國籍中場麥肯錫（Weston McKenzie）接獲郭德拉多（Juan Cuadrado）傳球，將球送進球門，助尤文圖斯2比0領先。

下半場比賽，「C羅」再於比賽第52分鐘靠罰球攻進他這場比賽的第2球，也讓尤文圖斯取得3球領先，並在終場以3比0獲勝。

© 2020 AFP