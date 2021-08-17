C-17運輸機硬擠640人 美軍：非事前計畫

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（法新社喀布爾17日電） 一架C-17運輸機內，擠滿密密麻麻阿富汗逃難民眾的照片引發熱議。美軍今天表示，機上會搭載這麼多人並非事前計畫，民眾持續湧入，機組員決定不趕他們下機，直接起飛。

塔利班重奪阿富汗政權掀起一波逃離潮。美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）取得的一張美國空軍C-17運輸機的機艙內照片，可見男女老少超過600名阿富汗人坐在艙內地板上。

「防務一號」報導，這架15日晚間起飛的運輸機，是美國當局派出的撤離班機之一。

美軍表示，機上當時搭載約640名阿富汗人。

不過一名美國官員告訴「防務一號」，機上會搭載這麼多人並非事前計畫，許多絕望民眾從運輸機後方半開的斜坡爬上來。

官員說：「機組員決定起飛，而非趕他們下機。」

阿富汗政府軍潰敗後，塔利班戰士湧入首都喀布爾（Kabul）街頭，驚慌失措的市民衝向機場，試圖搭上離開阿富汗的飛機。

美軍中央司令部發言人羅克斯貝瑞（Karen Roxberry）聲明表示，「安全情勢不斷變動，導致機上不尋常地搭載了大量乘客，機組員必須迅速做出判斷」，而他們「最終確定這些乘客將會被安全運送出國」。

在照片右下角，可以看到一個小女孩躺在一名婦女的膝蓋上，手裡拿着奶瓶喝奶。還有許多人懷中抱着孩子。

照片里的民眾似乎大都沒有攜帶隨身物品，只有前景可以看到有人帶着一個小行李箱，以及另一人有個背包。

根據航班追蹤網站FlightAware，這架編號Reach 871的C-17運輸機16日清晨降落在卡達。美軍並未透露運輸機目的地。

對部分觀察家而言，這架C-17運輸機內部的景象，是希望的象徵，也展現了撤離團隊的勇氣。

駐點新加坡的安全分析家赫辛格（Blake Herzinger）在推特分享了這張照片，並說：「經歷這星期的種種失敗之後，終於出現了一些純粹好事。」

但對部分人士而言，這張照片卻展現一場災難性撤離行動。「人權觀察」執行長羅思（Kenneth Roth）說：「我們需要更多架這種運輸機。

© 2021 AFP