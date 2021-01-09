CDC：美國至少8州出現新變種病毒

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（法新社華盛頓9日電） 在美國單日確診再創新高之際，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布的官方資料顯示，傳染力更高的變種病毒株B117如今已擴散到美國至少8個州。

去年底英國出現的變種病毒株B117，傳染力比先前蔓延的變種病毒還要強40%到70%。

美國疾病管制暨預防中心的資料顯示，上周首度出現在美國的B117已經在8個州驗出，其中包括疫情最嚴重的加州和佛羅里達州。

科羅拉多州、德州、紐約州、喬治亞州、康乃狄克州和賓夕法尼亞州也發現此變種病毒株，目前總共有63 個病例。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）6日告訴「新聞周刊」（Newsweek），這個變種病毒株「在美國散播的情形恐比我們目前發現的還更廣泛」。

他說：「我很確定，變種病毒已出現在這裡，我們只是還沒發現。我認為，顯然如果它出現在像是加州、紐約州和科羅拉多州…很快地就會出現在其他更多州。」

英國發現變種病毒B117，南非也出現變種病毒B1351，令人憂心美國可能會出現類似的新變種病毒株。

但美國官員今天否認已出現美國變種病毒的報導。

© 2021 AFP