Clubhouse完成新一輪融資

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（法新社紐約18日電） 最近爆紅的語音社交軟體Clubhouse今天表示，已結束新一輪融資。

總公司在舊金山的這個平台去年推出之後，就以數位影音領頭羊自許，也吸引臉書（Facebook）與推特（Twitter）模仿推出類似產品。

Clubhouse在官方部落格寫道，1月間募資之後，社群媒體熱潮「成長速度快於預期」，伺服器難以應付用戶量。

最新一輪融資由創投基金公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）領投，其他參與者包括DST Global、老虎全球管理公司（Tiger Global）以及科技企業家吉爾（Elad Gil）。

Clubhouse未詳細說明數字，但彭博（Bloomberg）本月引述熟悉談判的消息人士報導，此次融資將使Clubhouse估值達到40億美元（約新台幣1144億元）。

這款軟體在疫情期間蔚為風潮，接着更在特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）等名人參與之下爆紅，僅限邀請才能加入，獲邀後可現場聆聽語音聊天，有時也可加入討論。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP