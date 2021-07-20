CNN推串流訂閱服務 預定2022年上線

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（法新社紐約19日電） 美國有線電視新聞網（CNN）今天宣布明年推出串流訂閱服務計畫，要加快腳步，連結沒有有線電視或衛星電視的觀眾。

這家開創24小時新聞服務的頻道將增聘數百名員工，2022年初正式開始提供CNN+服務。

CNN母公司華納媒體（WarnerMedia）新聞與運動部門總經理、CNN全球（CNN Worldwide）總裁朱克（Jeff Zucker）表示：「CNN 1980年發明有線新聞，1995年定義線上新聞，現在則將大動作擴大新聞樣貌，在2022年推出直接面對消費者的串流訂閱服務。」

觀眾漸漸捨棄有線與衛星電視而去，這兩部分卻是CNN一直以來的主力。CNN的對手、梅鐸（Rupert Murdoch）旗下福斯（Fox Corp.）2018年早已成立類似的應用程式福斯國家網（Fox Nation）。

根據CNN聲明，CNN+「服務超級CNN迷、新聞上癮者與優質記實節目粉絲，將是補足CNN核心線性網絡與數位平台的新添加體驗」。

CNN+初期將在美國上線，之後再擴及全球。服務采付費制，但CNN今天並未公布訂閱細節。

© 2021 AFP