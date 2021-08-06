CNN開除3名未打COVID-19疫苗員工 總裁：零容忍

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓5日電） 美國有線電視新聞網（CNN）有3名員工因違反公司防疫政策而遭開除，他們沒有接種COVID-19疫苗就進辦公室上班。

法新社報導，多家媒體取得CNN總裁朱克（JeffZucker）今天向員工發出的一項公司內部通知，內文說，公司過去一周注意到有3名員工來上班卻沒有接種疫苗，這3人全都「被開除了」。

根據CNN記者達西（Oliver Darcy）在推特的發文，朱克在內部通知中說：「我要明白告訴各位，我們對此採取『零容忍政策』。」

通知中並未透露被開除的3名員工姓名、職務和隸屬哪個辦公室。

朱克在通知中說，原定9月7日讓全體員工返回辦公室的計畫，可能會延到10月。朱克表示，目前約有1/3新聞編輯部工作人員自願進入辦公室上班。

美國聯邦政府5月曾宣布，僱主要求員工在回到辦公室前必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的作法合法。

臉書（Facebook）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等科技巨頭都已表示，將要求美國境內員工回到辦公室前先施打疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

© 2021 AFP