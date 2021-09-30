CNN關閉澳洲臉書專頁

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（法新社雪梨30日電） 日前澳洲法院裁定，媒體應就使用者針對其報導的誹謗性評論負責；美國有線電視新聞網（CNN）隨後於30日關閉其澳洲臉書（Facebook）專頁。

本月稍早，澳洲高等法院維持下級法院的一項判決，即要求媒體公司為使用者對其報導的評論負起責任。由於澳洲的誹謗法相當嚴格，未來媒體很可能因為社群媒體新聞下方的網友不當留言而遭起訴。

CNN於29日表示，該公司先前要求臉書協助關閉其澳洲平台留言功能，結果對方「選擇拒絕這樣做」。

CNN發言人在官網發布聲明說，「Facebook無法確保其平台成為媒體發布可靠新聞，以及讓使用者針對時事進行建設性對話的地方，這讓我們再度感到失望。」

臉書發言人則透過聲明回應：「我們不宜向CNN提供法務相關指示。但我們已提供管理工具最新資訊，以協助出版者管理評論。」

臉書早在3月就宣布，出版商將可關閉特定貼文的評論功能，但目前尚未引入CNN要求提供的完整功能。

澳洲的這起案件源自一名原住民少年犯沃勒（Dylan Voller）。他於2015年遭關押少年拘留所期間，遭獄警施暴並噴灑催淚瓦斯，畫面曝光後引起輿論嘩然。

當時許多媒體透過臉書等社群網站發布相關新聞。許多網友也紛紛發表評論，有人在留言中聚焦沃勒的前科，指他犯下多項罪行。

為此，沃勒出獄後提出告訴，稱雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）、澳洲人報（The Australian）與天空新聞（Sky News Australia）等媒體允許網友發錶針對他的負面言論，並成為誹謗性留言出版者，據此向媒體求償。

這件官司進行數年後，法院認定，只要媒體公司願意，就可以過濾或封鎖誹謗性評論，因此判決沃勒勝訴。 法律專家認為，上述裁決影響深遠。不論是媒體集團、小型企業或個人，即使評論來自其他使用者，在法律上臉書專頁管理者仍將被視為「內容出版商」。

© 2021 AFP