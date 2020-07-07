全球新冠肺炎增至53.8萬病故

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少53萬8326人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診逾1164萬5810例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有611萬6100人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計13萬306人病故，累計確診數達293萬8624例，至少92萬4148人康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬5487人不治，累計確診162萬3284例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4236死，28萬5768例確診）、義大利（3萬4869死，24萬1819例確診）。墨西哥現已超越法國，成為全球死亡人數第5多的國家（3萬1119死，26萬1750例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3565例確診，已有7萬8528名病患痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診275萬206例，19萬9942 死；美國和加拿大累計確診304萬4389例，13萬9038死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診296萬4434例，12萬9920死。

亞洲累計確診153萬9646例，3萬9249死；中東地區累計確診84萬2154例，1萬8370死；非洲累計確診49萬4640例，1萬1672死；大洋洲累計確診1萬347例，135死。

© 2020 AFP