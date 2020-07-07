巴西愛滋病患似獲治癒 可能是重大突破

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（法新社巴黎7日電） 研究人員今天表示，巴西一位愛滋病患接受使用多種抗病毒藥物雞尾酒療法後，一年多來未再出現病症，可能是首位未經骨髓移植就實際上痊癒的患者，或許是愛滋病治療的重大突破。

全球如今有數以千萬計愛滋病毒感染者，雖然如今感染者不像以往一樣等於被判了死刑，但病患必須終生服藥。

近年只有兩位代號「柏林」（Berlin）與「倫敦」（London）的男性病患，在接受用來治療癌症的高風險幹細胞骨髓移植手術後似乎治癒。

如今一支國際研究團隊的研究人員認為，他們或許已讓第3位病人接受不同藥物療程後不再出現感染徵象。

這位34歲的巴西病患2012年被診斷出感染愛滋病毒（HIV）。他在這項研究中接受數種抗反轉錄病毒藥物（Antiretroviral Therapy, ART）治療48周，看看是否能幫他去除體內病毒。他至今已超過57周未接受治療，但接受愛滋病毒檢測一直呈陰性反應。

巴西聖保羅大學（University of Sao Paulo）傳染病專家狄亞士（Ricardo Diaz）說，這位病患可被視為已擺脫愛滋病毒。

© 2020 AFP