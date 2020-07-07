日本西南部豪雨釀災 至少52人罹難10多人失蹤

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（法新社八代7日電） 日本西南部緊急救災單位今天「正與時間競賽」，救援因洪水和土石流受困的民眾。洪災發生迄今已奪走至少52人性命與超過12人失蹤，天氣預報警告豪雨未歇。 災情最嚴重的熊本縣官員濱崎雄太郎（Yutaro Hamasaki，音譯）告訴法新社：「我們正和時間賽跑。」

他說：「我們沒有設定結束搜救的期限，但我們真的得加速救援行動，因為已經快要沒有時間，我們不到最後絕不會放棄。」

首相安倍晉三表示，已加倍部署救援人力至8萬人，包括警消、海上保安廳與自衛隊成員在內。

福岡縣大牟田市（Omuta）一所小學，一樓被大水淹沒後，數十名學童和他們的老師昨夜在較高樓層避難。

1名11歲女童在救難人員抵達後告訴當地媒體：「鞋櫃被衝走了，到處都是漂浮的鞋子。有些小朋友因為擔心回不了家和害怕雨勢而哭泣。」

在熊本縣人吉市（Hitoyoshi City）溫泉度假村經營泛舟事業的大石健太郎（Kentaro Oishi，音譯）告訴法新社，緊急救難單位徵用他協助救援受困民眾。

大石健太郎告訴法新社：「我有20年的泛舟經驗，但我從未夢想到會在市區畫船。」「老實說，當我看到河川的水位暴漲地那麼快，我一開始超害怕的。」

日本氣象廳（JMA）今天對西南部地區發布第2高的豪雨與土石流緊急警報，並表示全國各地「風險都升高」。

© 2020 AFP