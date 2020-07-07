樂觀數據不敵疫情疑慮 亞洲股市普遍收黑

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（法新社香港7日電） 亞洲股市今天普遍下跌，一連串樂觀的經濟數據不敵市場對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升的恐懼，投資人在近來的反彈漲勢後退場觀望。

法新社報導，全球多國正面臨新一波的激增病例，尤以美國特別嚴重，但當前的解封措施及重啟經濟，恢復商業活動為一個月來的股市漲勢提供重要動力。

中國上海股市及美股那斯達克綜合指數昨天收盤雙創新高，投資人今天紛紛了結獲利，退場觀望。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告，美國仍「深陷」第一波疫情之中，股市交易大廳聞訊瀰漫一股不安氣氛。

佛奇表示，美國處於「我們必須立即處理的嚴重情況」。全美多州通報確診病例創下單日新高，部分州被迫重新實施防疫封鎖措施。

澳洲當局今天表示，由於第二大城墨爾本（Melbourne）病例遽增，政府將對當地500多萬居民實施6周的封鎖措施。

東京股市日經225指數下跌0.4%，收22614.69點；香港恆生指數下滑1.4%，收25975.66點；上海證券交易所綜合指數小漲0.4%，收3354.34點。

首爾、新加坡、台北及馬尼拉股市也下跌，雪梨及雅加達股市則是近乎平盤作收。

© 2020 AFP