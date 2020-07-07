歐盟：全球6月追平最溫暖紀錄 西伯利亞均溫高10度

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎7日電） 歐洲聯盟（EU）氣候監測機構今天指出，在永久凍土覆蓋的西伯利亞（Siberia），有許多地方6月氣溫比以往平均高出攝氏10度，全球6月氣溫則追平歷來最溫暖6月。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）發表報告表示，俄羅斯東北部西伯利亞小鎮維爾霍揚斯克（Verkhoyansk）附近每小時氣溫於6月21日達攝氏37度，創當月北極地區每小時最高氣溫紀錄，當地氣象站同日也觀測到攝氏38度高溫。

這項每小時氣溫紀錄為60分鐘平均值，比先前於1969年及1973年記錄到的北極地區最高溫還要多出攝氏一至兩度。

C3S報告指出，西伯利亞大片地區自1月起出現異常溫暖天氣，且土壤濕度低，導致去年夏天重創這個地區的野火再起。

自6月中旬以來，西伯利亞及阿拉斯加（Alaska）部分地區的野火數量及強度雙雙增加，釋出5900萬公噸二氧化碳，為2003年開始記錄以來的當月最高碳排放量。

就全球而言，2020年6月比1981至2010年同月平均氣溫高出逾攝氏0.5度，追平2019年6月記錄到歷來最溫暖6月。

C3S主管布諾坦普（Carlo Buontempo）指稱，西伯利亞及北極圈容易出現逐年氣溫大型波動，但今年持續長久的暖和天氣很不尋常。

© 2020 AFP