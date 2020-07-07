英皇家學會會長：疫情當前不戴口罩與酒駕同罪

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（法新社巴黎7日電） 英國皇家學會（Royal Society）會長拉瑪克里斯南（Venki Ramakrishnan）今天表示，在冠狀病毒大流行期間還拒絕戴口罩的人，應該承受跟酒駕一樣的指責。

拉瑪克里斯南發表上述評論的同時，又有兩篇經過同行評審的最新研究顯示，戴口罩可能有助於顯着抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）這類病毒的散播。

拉瑪克里斯南在一篇評論文章中寫道：「小酌一番後開車返家曾經是很正常的事，以前開車不系安全帶也算常態。」

「時至今日，這兩類行徑都會被視為反社會行為，在公共場合不戴口罩也應被相同看待。」

拉瑪克里斯南並強調，唯有多數人都佩戴，口罩才能真正有效防疫。他說：「如果我們全都戴上口罩，我們就能保護彼此和自己，降低傳染。」

2019冠狀病毒疾病在全球散播速度不一，各地實施的多種公衛介入措施，似乎都能減緩病例增速，包括實施封鎖令和保持社交距離等。

據信無癥狀或病情出現前就傳染他人的案例約佔40%至60%。換言之，患者雖然不知道自己生病，還是能感染其他人。

一份由美國賓夕法尼亞州大學（University of Pennsylvania）與英國劍橋大學（University of Cambridge）團隊所作的研究，分析紐約市待產孕婦接受病毒篩檢的結果，發現這些孕婦中13.7%帶有冠狀病毒，其中88%沒有癥狀。

研究人員並寫道，依不同變數影響，布口罩可減少50%至100%口腔中粒子向外傳播。

之前已有研究顯示，癥狀發作前的病患打噴嚏、咳嗽、說話、呼吸時，都可能噴出含有病毒的飛沫，代表集體戴口罩可顯着減少感染他人的風險。

© 2020 AFP