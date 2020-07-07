選舉人投票失信 美最高法院裁決各州有權懲罰

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（法新社華盛頓6日電） 美國最高法院今天裁決，若選舉人團成員未投票給他們承諾支持的總統候選人，美國各州有權對這些「失信選舉人」予以免職或懲罰。

法新社報導，美國11月總統大選在即，將由現任總統川普與篤定代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）對決。最高法院這項無異議通過的裁決，允許各州採取確保選舉人團成員實行承諾的措施，基本上預防選舉人團違背該州多數選民的投票意向。

選舉人團是美國特有的選舉制度，由538名選舉人組成，這些選舉人代表各州投票給在該州獲得最多普選票的候選人。

在2016年大選中，538名選舉人中共有7人未投給該州支持的候選人，其中5人拒絕按照該州投票結果支持當時的民主黨籍候選人希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton），2人拒絕投給川普。

失信選舉人的擁護者主張，既然憲法中未提到這個議題，就不該允許各州對失信選舉人罰款或免職。不過，9名最高法院大法官認定，各州有權確保他們的選舉人「沒有理由翻轉數以百萬計州民的選舉結果」。

就歷史經驗來看，這類失信選舉人並不多，根據最高法院採信的文件，在1796年至2016年間舉辦的總統大選中，只有180名選舉人投票時違反其承諾。

雖然大選結果從未因失信選舉人的行為翻盤，但最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在5月的辯論中曾表示，最高法院必須「考量未來……並憂心混亂」。

目前有15個州已有法律，得以制裁失信選舉人，包括立即予以解職並以另一忠誠選舉人取代。一些州則對失信選舉人祭出罰款。

© 2020 AFP