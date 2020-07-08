佛奇稱美深陷第一波疫情 川普：我不認同

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（法新社華盛頓7日電） 美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇昨天表示美國仍深陷第一波疫情中，總統川普今天卻表示他不認同佛奇的說法。

備受敬重的頂尖免疫學專家佛奇（Anthony Fauci）昨天在社群媒體臉書（Facebook）和推特（Twitter）直播影片中表示「當前的情況真的非常不樂觀」，還說美國仍深陷第一波疫情之中。

川普今天接受電視訪問時表示，他不認同白宮疫情小組關鍵人物佛奇的說法。

川普接受福斯新聞（Fox News）前主播主持的新聞節目「全場緊迫盯人」（Full Court Press）訪問時表示：「我認為我們現在狀況很好。我不認同他的說法。」

川普繼續說道：「佛奇本來說不用戴口罩，現在又說要戴。」川普還說，這位免疫學家提出的「好幾項說法」都是糟糕的建議。

川普還說：「所以我們做得很好。我想再過個2、3 、4周，等到我們下次再談話時，我認為屆時我們會處於非常好的情況。」

美國在疫情因應方面表現不佳，全國迄今逾13萬人不治，病故總人數居全球之冠。目前南方和西部地區在地方官員開始鬆綁防疫限制後，病例出現激增情形。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP