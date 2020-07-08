全球冠狀病毒疫情增至54.4萬病故 確診逾1185萬例

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（法新社巴黎8日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日11時（台灣8日晚間7時），全球至少54萬4311人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診逾1185萬3530例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少626萬6100人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計13萬1480人病故，累計確診數達299萬6098例，至少93萬6476人康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬6741人不治，累計確診166萬8589例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4391死，28萬6349例確診）、義大利（3萬4899死，24萬1956例確診）。墨西哥現已超越法國，成為全球死亡人數第5多國家（3萬2014死，26萬8008例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3572例確診，已有7萬8548名病患痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診276萬4140例，20萬524死；美國和加拿大累計確診310萬2205例，14萬231死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診303萬6382例，13萬2750死。

亞洲累計確診157萬3249例，3萬9959死；中東地區累計確診85萬6790例，1萬8716死；非洲累計確診51萬323例，1萬1996死；大洋洲累計確診1萬443例，135死。

© 2020 AFP