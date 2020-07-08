微軟與Zoom加入臉書行列 暫拒配合香港索個資

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（法新社舊金山7法新電）中國實施港區國安法後，美國科技龍頭微軟（Microsoft）與視訊軟體Zoom今天加入其他大型網路公司行列，暫不考慮香港政府索取用戶個資的要求。

微軟與Zoom分別表示目前暫不考慮處理香港官員或警察索討用戶個資的要求。前一天，社群媒體臉書（Facebook）、推特（Twitter）和搜尋引擎谷歌（Google）已採取相同措施。

微軟回應法新社訊問時說：「如同所有新的法律，我們正在研究內容，了解條文可能帶來的影響。」

「過去，我們從港府收到的個資要求數量一般來說相對不多，但我們檢視港區國安法這段期間，將暫停回應這類要求。」

Zoom則表示，公司關注香港情勢發展之餘，也希望美國政府能提供相關指導方針。

這個於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間廣受歡迎的視訊會議平台表示：「Zoom支持自由、公開地交換想法與意見。我們已經暫停處理港府提出的任何相關個資索取要求。」

而社群網站龍頭臉書與旗下熱門訊息服務WhatsApp ，也將持續暫停回應港府的用戶個資索取要求，「直到進一步評估」港區國安法為止，其中包括「正式的人權盡職調查，以及人權專家的諮商」。

臉書發言人說：「言論自由是基本人權，民眾應有權在無須擔心人身安全或其他影響下，表達個人意見。」

推特與Google同樣告訴法新社，近期之內，他們不會配合港府在索取用戶個資上的要求。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP